Ростовцев: победа биатлониста Логинова придаст оптимизма россиянам перед чемпионатом мира

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Победа Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце должна придать российским спортсменам оптимизма перед чемпионатом мира. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Красноярского края серебряный призер Олимпиады-2006 Павел Ростовцев.

Медаль Логинова стала для россиян первой в личных гонках с февраля 2020 года.

"Сегодняшняя победа Александра Логинова, прервавшая длительную безмедальную серию, очень важна для всей нашей команды, прежде всего в психологическом плане. Отрадно видеть, что результаты растут, вчера наши биатлонистки тоже неплохо выступили. Ну и конечно, здорово, что все происходит незадолго до чемпионата мира и настраивает нас на оптимистический лад", - сказал Ростовцев.

"Хотя каких-то серьезных выводов в проекции к чемпионату мира я бы не делал. Все-таки соревнования в Антерсельве специфические, они проводятся в условиях высокогорья на максимально разрешенной высоте. Чемпионат мира же в этом году пройдет в Поклюке, где высота помягче", - добавил он.

Также Ростовцев рассказал о беседе с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. "Я уже позвонил Виктору Викторовичу Майгурову, поздравил его с победой и посоветовал теперь постоянно ездить на этапы Кубка мира, а перед этим посещать Красноярский край. Дело в том, что неделю назад он приезжал к нам с рабочим визитом, а потом отправился на этап Кубка мира. Видимо, теперь ему стоит почаще выбираться в Красноярский край, напитываться здесь победной энергией, которая потом передастся спортсменам. И на чемпионат мира ему имеет смысл лететь из Красноярска", - сказал Ростовцев.

Логинов является действующим чемпионом мира в спринте. В нынешнем сезоне главный старт сезона пройдет с феврале в Словении с 10 по 21 февраля.