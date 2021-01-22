Допустимая вместимость домашней арены ХК "Динамо" с 27 января составит 50%

ТАСС, 22 января. Квота болельщиков, допускаемых на домашние матчи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", увеличена до 50%. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить со зрителями

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Власти Москвы в четверг отменили ряд ограничений для работы культурных учреждений столицы, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Проведение спортивных соревнований допускается при условии, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости арены.

Ранее квота на матчах "Динамо" на "ВТБ-Арене" составляла 25% от общей вместимости. Новые правила заполняемости арены начнут действовать с 27 января.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 48 матчах. В следующем матче московский клуб 23 января примет рижское "Динамо", 27 января бело-голубые примут ЦСКА.