Круг замкнулся. Логинов вновь принес победу российскому биатлону в Антхольце

Последняя до этого медаль в личной гонке была добыта год назад также на итальянском этапе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Александр Логинов прервал безмедальную серию российской сборной по биатлону в личных гонках Кубка мира. Произошло это спустя год, причем в том же месте, где эта серия началась, - в тирольском местечке Антхольц, который итальянцы предпочитают называть Антерсельвой. В феврале прошлого года там проходил главный старт сезона - чемпионат мира, чьи гонки идут в зачет Кубка мира. Логинов тогда стал единственным в российской сборной медалистом турнира. Сначала он взял золото в спринте, затем бронзу в гонке преследования. Несмотря на хорошее начало, чемпионат для него завершился кошмаром - травлей со стороны зрителей и иностранных соперников в ответ на нежелание покаяться за допинговое прошлое и рейдом итальянской полиций, которая заподозрила его в новом грехе, изучив дело об использовании его личным тренером Александром Касперовичем чужой аккредитации. С тех пор Антхольц у Логинова должен вызывать смешанные чувства: с одной стороны, там он завоевал пока главную для себя награду, с другой - получил катастрофичный удар по репутации.

Долгожданная победа Логинова и первый личный подиум в этом сезоне



Лови драматичное награждение Александра pic.twitter.com/86PktOToo8 — Матч ТВ (@MatchTV) January 22, 2021

Назло трудностям Со схожими чувствами он приехал туда и в этом сезоне. Пережив провальное для себя начало сезона и потерю отца, который умер в конце прошлого года после болезни, биатлонист все же начал потихоньку соответствовать статусу чемпиона мира. В январе во время этапов Кубка мира в Оберхофе (Германия) он помог сборной победить в смешанной эстафете, после чего неплохо выступил в классической командной гонке.

Ради успешной подготовки к выступлению в Антхольце он даже пропустил заключительную гонку в Оберхофе - масс-старт. "Я чувствую, что форма начинает приходить ко мне, - сказал Логинов после победы. - Мне здесь нравится трасса. Высота сложная, но почему-то именно в Антхольце мне нравится как тренироваться, так и выступать". "Мне пришлось пропустить масс-старт в Оберхофе, потому что я понимал, что мне надо немного потренироваться. Теперь остался финишный этап подготовки к чемпионату мира, надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму", - добавил он. Победная гонка также должна вызывать у Логинова смешанные чувства. На втором рубеже он потерял время на извлечение застрявшей в винтовке гильзы, после заключительной стрельбы - упал и сломал палку, замену которой он получил только через 200 метров. Впрочем, все эти злоключения не помешали Логинову закрыть все мишени, что ему удается крайне редко, особенно в этом сезоне. "Было приятно, что он справился со стрельбой, - сказал главный тренер сборной России Валерий Польховский. - Его долго преследовала проблема последнего выстрела, и сегодня, думаю, он ее победил. У него в памяти останется осознание того, что он может стрелять на ноль. Тем более что это ему удалось в гонке с четырьмя рубежами. Очень рад за него, поздравляю его и всех болельщиков, тренеров, специалистов с такой победой Саши". После церемонии награждения он не смог сдержать эмоции. "Я выиграл на "Ижевской винтовке" три года назад с четырьмя нулями, - сказал он. - Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Думаю, он очень рад победе. Я прошу прощения, честно", - сказал Логинов в интервью "Матч ТВ" со слезами на глазах.

– Я хотел бы, чтобы отец это видел, потому что это была его радость



Логинов вспомнил об отце после победной гонки и не сдержал слез. Очень эмоциональное интервью Александра pic.twitter.com/K4DyJYVhZW — Матч ТВ (@MatchTV) January 22, 2021

Равнение на Словению В Антхольце российские биатлонисты традиционно выступают успешно. Не становится исключением и нынешний этап, что доказала женская индивидуальная гонка, которая прошла накануне. В ней сразу три российские биатлонистки попали в десятку сильнейших - Евгения Павлова (6-я), Светлана Миронова (7-я) и Ульяна Кайшева (9-я). "Антхольц - счастливое место не только для Александра, но и для многих наших спортсменов, которые завоевывали здесь медали высокого уровня, - сказал Польховский. - Александру еще есть куда расти. В плане функциональной готовности, скорости резерв есть. Думаю, он еще добавит".