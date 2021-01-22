ЦСКА проиграл дома "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 22 января. Российский ЦСКА проиграл на своей площадке турецкому "Фенербахче" со счетом 83:89 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 4 277 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал чешский форвард гостей Ян Веселы, набравший 24 очка. В составе армейцев больше всех очков на счету грузинского форварда Торнике Шенгелия (18).

ЦСКА проиграл вторую встречу Евролиги кряду. Всего у команды Димитриса Итудиса три поражения в пяти последних встречах.

В турнирной таблице ЦСКА сохранил лидерство с 15 победами в 21 матче. Турецкая команда, одержавшая шестую победу подряд в турнире, идет 11-й с 11 победами в 21 матче.

В следующем туре ЦСКА 27 января на выезде встретится с германской "Альбой", "Фенербахче" днем ранее примет израильский "Маккаби" (Тель-Авив).