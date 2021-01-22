СМИ: "Барселона" не собирается выплачивать компенсацию бывшему тренеру Сетьену

ТАСС, 22 января. Испанский футбольный клуб "Барселона" не намерен платить компенсацию за увольнение бывшему главному тренеру команды Кике Сетьену. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радио Cadena SER.

По информации источника, стороны планирует решить этот вопрос в суде. Клуб не намерен выплачивать специалисту неустойку, так как ставит под сомнение его компетенцию. "Барселона" заплатила Сетьену за один месяц, за который он ранее не получил зарплату, других выплат клуб совершать не планирует.

Ранее сообщалось, что адвокаты 62-летнего специалиста будут требовать от каталонцев компенсацию в размере €4 млн. Тренер покинул клуб в августе прошлого года, однако официально был уволен только 17 сентября.

Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года, на посту главного тренера он сменил испанца Эрнесто Вальверде. Сетьен был уволен из клуба 17 августа после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от германской "Баварии" со счетом 2:8. В чемпионате страны "Барселона" под его руководством заняла второе место.