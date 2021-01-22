Бах заявил, что МОК готовит различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио

ТАСС, 22 января. Международный олимпийский комитет (МОК) готовит несколько сценариев, которые позволят провести Олимпийские игры в Токио в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент организации Томас Бах, выступивший с видеообращением за полгода до старта Игр.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио должна состояться 23 июля. Их проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.

"Мы работаем над тем, чтобы подготовить все возможные сценарии, с которыми мы можем столкнуться в июле-августе этого года. Это широкий диапазон, мы собираем огромный ящик с инструментами, и уже после, когда придет время, мы решим, какой из этих инструментов нам необходим в той или иной ситуации. От миграционных правил, правил карантина до сохранения социальной дистанции в Олимпийской деревне", - сказал Бах.

"Здесь же вопросы о быстром тестировании, вакцинации, зрителях, о том, сколько их может быть на соревнованиях. Как будет организована жизнь в Олимпийской деревне. Это огромная работа, но мы очень воодушевлены тем, что соревнования по многим видам спорта, включая чемпионаты мира, проводятся в безопасной обстановке, даже без доступа к вакцинации. Так что каждый может быть уверен, что наш главный приоритет - безопасные Олимпийские игры. И когда мы говорим о мерах, то для нас нет табу в вопросах обеспечения безопасных Игр для каждого из участников", - добавил он.

Ранее британское издание Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за пандемии коронавируса. Позже власти Японии опровергли эту информацию.