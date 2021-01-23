Этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет на Воробьевых горах в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" пройдет в субботу в Москве на Воробьевых горах. В соревнованиях примут участие более 70 лучших спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Швейцарии, Японии, Германии и Великобритании.

Сборную России будут представлять победители и призеры чемпионата мира и этапов Кубка мира Илья Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Максим Буров, Есения Пантюхова, Станислав Никитин и Арсений Вагин. Первый этап Кубка мира прошел в начале декабря в финской Руке, где Максим Буров, Кротов и Илья Буров заняли весь пьедестал, а среди женщин лучшей стала Прыткова, завоевавшая бронзу.

На последнем этапе Кубка мира в Ярославле сборная России в составе Анастасии Прытковой, Максима Бурова и Кротова одержала победу в командных соревнованиях, набрав 339,01 балла, второй состав сборной России (Любовь и Станислав Никитины, Илья Буров) занял четвертое место (314,92). Максим Буров стал лучшим в личных соревнованиях.

Организаторы подготовили для турнира более 25 тысяч кубометров снега, который производился специальными генераторами. Изначально планировалось, что на трибуны пустят 350 зрителей, однако в четверг стало известно, что власти Москвы разрешили проводить спортивные мероприятия с заполняемостью помещений не выше 50% от общей вместимости, таким образом увидеть московский этап Кубка мира смогут 500 болельщиков. Билеты на турнир начали продаваться 21 января.