Telegraph: МОК планирует провести вакцинацию всех спортсменов-участников ОИ в Токио

ТАСС, 23 января. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести вакцинацию от коронавируса среди всех спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, чтобы гарантировать проведение Игр. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph .

Данная идея прорабатывается МОК совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее сообщалось, что вакцинация будет носить добровольный характер. Согласно информации издания, МОК ведет переговоры с организаторами COVAX - механизма ВОЗ, призванного гарантировать равный доступ к вакцинам. Ожидается, что начало распространения вакцин через COVAX начнется в начале февраля.

По словам исполнительного директора Британской олимпийской ассоциации Энди Энсона, МОК ставит одной из важных целей провести вакцинацию среди представителей "малых" стран. "Думаю, они продолжат работать над этим, чтобы сделать вакцину как можно более доступной для всех, кто планирует посетить Японию. Сейчас планы развиваются так, чтобы все 206 членов МОК могли получить к ней доступ", - заявил он.

В пятницу британская газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за пандемии коронавируса. Позже власти Японии опровергли эту информацию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.