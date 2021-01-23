Макгрегор и Порье проведут реванш на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дастина Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Турнир пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Соревнования посетят около 2 тысяч зрителей. Это первый турнир UFC с марта 2020 года, на который будут допущены болельщики.

Бой не будет иметь титульного статуса, однако по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов. До турнира Нурмагомедов и Уайт провели переговоры, однако не пришли к решению о возвращении в спорт российского бойца, который объявил о завершении карьеры в октябре.

Также на турнире выступит российский боец Арман Царукян, соперником которого станет американец Мэтт Фревола.

За тенью Хабиба

Оба участника главного боя UFC 257 выиграли свои последние поединки, закрыв тем самым проигрыш от Нурмагомедова.