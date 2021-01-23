Макгрегор и Порье проведут реванш на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дастина Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Турнир пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби.
Соревнования посетят около 2 тысяч зрителей. Это первый турнир UFC с марта 2020 года, на который будут допущены болельщики.
Бой не будет иметь титульного статуса, однако по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов. До турнира Нурмагомедов и Уайт провели переговоры, однако не пришли к решению о возвращении в спорт российского бойца, который объявил о завершении карьеры в октябре.
Также на турнире выступит российский боец Арман Царукян, соперником которого станет американец Мэтт Фревола.
За тенью Хабиба
Оба участника главного боя UFC 257 выиграли свои последние поединки, закрыв тем самым проигрыш от Нурмагомедова.
Макгрегор в январе 2020 года на UFC 246 нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. Предыдущее появление Макгрегора в октагоне состоялось в октябре 2018 года, где он уступил Нурмагомедовым болевым приемом в четвертом раунде.
Порье также проиграл Нурмагомедову в сентябре 2019 года на UFC 242 на раунд раньше, чем Макгрегор. В июне прошлого года американец вернулся, чтобы в зрелищном пятираундовом поединке выиграть у Дэна Хукера единогласным решением судей.
Нурмагомедов, по словам Уайта, отметил, что Макгрегору и Порье необходимо показать что-то зрелищное в предстоящем поединке, чтобы заставить его задуматься о возобновлении карьеры.
Изначально планировалось, что россиянин будет присутствовать на турнире, поскольку там должен был выступить его двоюродный брат Умар Нурмагомедов. Однако поединок было решено перенести на 20 января.
Противостояние и гонорары
Макгрегор и Порье уже встречались в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал американского бойца на второй минуте первого раунда. В этот раз Макгрегор пообещал сделать то же самое уже за 90 секунд.
Согласно неофициальной информации, которую подтверждает издание The Independent, гонорар Макгрегора составит минимум $5 млн, Порье - $1 млн. Также оба бойца получат процент от продажи платных трансляций. Именно для увеличения числа платных подписчиков турнир UFC 257 пройдет 23 января в 7 вечера по тихоокеанскому времени (24 января, 06:00 мск).