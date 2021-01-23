У пострадавшего в драке хоккеиста "Кузнецких медведей" диагностировано сотрясение мозга

ОМСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрясение мозга диагностировано у игрока новокузнецкого клуба "Кузнецкие медведи" Демида Паничкина, который во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) был нокаутирован в драке капитаном "Омских ястребов" Тимофеем Давыдовым. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе омского Минздрава.

"У хоккеиста диагностировано сотрясение без ушиба мозга, он находится в удовлетворительном состоянии, в понедельник будет сделана контрольная МРТ", - сказал собеседник агентства.

Матч команд прошел в пятницу, по итогам драки Паничкина увезли со льда на носилках. Позже Давыдов разместил видеообращение, в котором извинился за свое поведение и пояснил, что ему пришлось заступиться за вратаря, он не хотел нанести травму сопернику. В заявлении на сайте "Медведей" сказано, что хоккеисты команды находятся в шоке после увиденного на льду. Давыдова оштрафовали и дисквалифицировали на четыре матча.

Позднее управляющий директор МХЛ Александр Гуськов сообщил ТАСС, что новокузнецкий клуб официально заявил об отказе выходить на повторный матч с "Омскими ястребами", который должен был состояться в субботу.