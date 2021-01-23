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ММА

Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок между Макгрегором и Порье

Нурмагомедов считает, что победит Порье

ТАСС, 23 января. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Дастин Порье победит ирландца Конора Макгрегора. Комментарий россиянина приводит "Газета.Ru" со ссылкой на YouTube-канал UFC.

Бой между Макгрегором и Порье пройдет 24 января в Абу-Даби.

"Сперва активнее будет Конор. В третьем-четвертом раунде, думаю, Дастин победит этого парня", - сказал Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи во втором раунде удушающим приемом и после боя объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Макгрегора, Порье и Джастина Гэтжи.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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