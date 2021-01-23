Срок подачи апелляций на решение CAS по иску WADA к РУСАДА завершится 2 февраля

"Срок подачи апелляции составляет 30 дней с момента получения первоначального решения, - сказал представитель CAS. - Решение было разослано сторонам 17 декабря 2020 года. Следует также отметить, что согласно законам Швейцарии все временные ограничения приостанавливаются с 18 декабря по 2 января включительно. Апелляции на решение CAS имеет право рассматривать Федеральный суд Швейцарии".

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) могут быть поданы до 2 февраля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе CAS, рассматривать такие апелляции имеет право Федеральный суд Швейцарии.

Следовательно, срок подачи апелляции истекает 2 февраля. "CAS пока не был проинформирован Федеральным судом Швейцарии о том, что какая-либо из сторон уже подала апелляцию", - заключил собеседник ТАСС.

CAS 17 декабря частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В конце декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью ТАСС заявил, что CAS допустил процессуальные нарушения, которые были отмечены юристами. Глава ОКР также рассказал о планах оспорить эти нарушения в кассационной инстанции. Олимпийский комитет России участвовал в процессе между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.