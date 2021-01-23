Гараничев и Куклина сохраняют шанс выступить на ЧМ по биатлону после чемпионата Европы

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Участие в чемпионате Европы не исключает поездки российских биатлонистов Евгения Гараничева и Ларисы Куклиной на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Биатлонисты Гараничев и Куклина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

В субботу Союз биатлонистов России объявил состав на чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 27 по 31 января. Из первой сборной, которая сейчас выступает на Кубке мира, в него были включены Гараничев и Куклина. Между окончанием турнира и стартом чемпионата мира пройдет десять дней.

"Участие в чемпионате Европы не означает пропуск чемпионат мира, - сказал Польховский. - Мы посмотрим на состояние спортсменов. Гараничев пробежит несколько гонок и обязательно вернется. Остальных для подготовки к чемпионату мира будем добирать по итогам чемпионата Европы".

В состав российской сборной на чемпионат Европы также вошли Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.