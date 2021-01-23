Российские биатлонисты будут готовиться к чемпионату мира в Словении

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России по биатлону будет готовиться к чемпионату мира в месте проведения турнира - в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

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Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля. Ранее появились сообщения, что команда может перенести подготовку к турниру в другое место.

"Мы решили проводить сбор в Поклюке, места там давно заказаны, так что не стоит верить сказкам, которые кто-то сочиняет, - сказал Польховский. - Туда команда приедет сразу после окончания этапа Кубка мира в Антхольце. Все организационные вопросы решены, поэтому не знаю, кто вносит смуту в этот вопрос".

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье. Поклюка примет чемпионат мира впервые.