Свердловскими властями на строительство академии Карполя было выделено около 450 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Свердловскими властями было выделено почти 450 млн рублей на строительство Академии волейбола имени Николая Карполя в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и развития инфраструктуры региона.

"Общая площадь академии составляет более 9 тыс. кв. метров. Комплекс состоит из блоков от двух до девяти этажей, - сказали в пресс-службе. - Академия волейбола включает спортивно-тренировочный блок со спортивным залом с трансформируемыми трибунами на 410 мест, тренажерным залом, а также общежитие на 70 человек. Всего на строительство академии из регионального бюджета было направлено почти 450 миллионов рублей".

В пресс-службе уточнили, что в физкультурно-оздоровительном комплексе также будут располагаться столовая, образовательный блок, конференц-зал и медико-реабилитационный блок с кабинетами врача, физиотерапии, массажа, процедурным кабинетом.

Региональное министерство строительства и развития инфраструктуры 24 декабря 2020 года выдало разрешение на ввод академии в эксплуатацию. Сейчас там продолжаются работы по оснащению необходимым оборудованием, отметили в пресс-службе.

Первый камень в основание Академии волейбола имени Николая Карполя был заложен в августе 2019 года. Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба "Уралочка", академию также планируется задействовать в качестве тренировочной площадки для участников чемпионата мира по волейболу 2022 года и во время проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993-2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России.