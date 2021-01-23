Непряева стала шестой в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии

ТАСС, 23 января. Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти.

Победила норвежка Тереза Йохауг, она преодолела дистанцию в 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем) за 37 минут 47,5 секунды, второе и третье места заняли ее соотечественницы - Хелена Мари Фоссесхольм (отставание - 28,1 секунды) и Хейди Венг (+29,6) соответственно. Непряева уступила победительнице 1 минуту 2,5 секунды.

Россиянка Анна Нечаевская стала 16-й (+2.17,1), Яна Кирпиченко - 18-й (+2.34,8), Мария Истомина - 26-й (+3.32,0), Алия Иксанова - 28-й (+3.48,5), Лилия Васильева - 35-й (+4.24,6), Наталья Меркулова - 42-й (+6.36,9).

Сборная Норвегии по лыжным гонкам впервые выступает на соревнованиях после пропуска двух этапов Кубка мира и многодневки "Тур де Ски" из-за риска заражения коронавирусом.

В зачете дистанционных гонок лидирует американка Джессика Диггинс (401 очко), второе место занимает ее соотечественница Рози Бреннан (401), третье - шведка Эбба Андерссон (372), россиянка Юлия Ступак идет четвертой (342), Непряева - пятой (305), Татьяна Сорина - шестой (293). В общем зачете Кубка мира на первом месте идет Диггинс (991), на второй позиции располагается Бреннан (824), на третьей - Ступак (802), Непряева занимает шестое место (715).

Этап Кубка мира в Лахти завершится 24 января. Позже в субботу пройдет мужской скиатлон.