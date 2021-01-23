На этапе Кубка мира по биатлону в Италии вновь не выявлено случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 23 января. Все дополнительные тесты участников седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Всего было проведено 750 тестов. Предыдущее тестирование, результаты которого были опубликованы 21 января, также не выявило случаев инфицирования.

Кроме того, были проведены дополнительные ПЦР-тесты участников этапа Кубка IBU в Германии. Положительные результаты выявлены в расположении сборных Греции и Хорватии.

Этап в Антхольце завершится 24 января, этап Кубка IBU в Арбере - 23 января.