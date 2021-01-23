СМИ: Бенитес покинет ФК "Далянь Про" из-за опасений по поводу коронавируса в Китае

ТАСС, 23 января. Испанский специалист Рафаэль Бенитес покинет пост главного тренера китайского футбольного клуба "Далянь Про" из-за ситуации с распространением коронавируса на Дальнем Востоке. Об этом сообщает издание Mirror.

Бенитес принял подобное решение из-за желания быть рядом с семьей. В настоящее время ведутся переговоры с руководством клуба, Бенитес также участвует в поиске нового тренера для "Далянь Про". В конце 2020 года журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что Бенитес является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака".

Бенитесу 60 лет, ранее он тренировал испанскую "Валенсию", дважды став с клубом чемпионом Испании и один раз - победителем Кубка УЕФА. С английским "Ливерпулем" он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА. Во главе итальянского "Интера" испанский специалист выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира. Вместе с английским "Челси" стал победителем Лиги Европы, итальянский "Наполи" он приводил к победе в Кубке и Суперкубке Италии.