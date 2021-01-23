Евгения Медведева открыла в Забайкалье объявленную губернатором пятилетку спорта

ЧИТА, 23 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева в субботу приняла участие в гала-концерте, посвященном открытию пятилетки спорта в Забайкальском крае, которую ранее объявил губернатор Александр Осипов, сообщает корр. ТАСС из Ледового дворца в Чите.

"Хотела бы сказать огромное спасибо, что вы сегодня сюда пришли. Для меня как для спортсменки из центрального города России очень важно это мероприятие. Я вас всех поздравляю с началом пятилетия спорта Забайкальского края, очень рада, что меня пригласили на это мероприятие", - сказала Медведева в торжественной речи.

Также фигуристка выступила с сольным номером, а ранее, как сообщила пресс-служба краевого правительства, провела несколько мастер-классов для детей 7-15 лет. Всего в гала-концерте приняли участие 195 человек.

"Конечно, решение губернатора об объявлении пятилетки спорта для нас принципиально важно. Для этой цели мы разработали отдельную программу развития спорта. Она еще проходит процедуру согласования", - сказала вице-губернатор Аягма Ванчикова.