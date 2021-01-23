Биатлонистка Миронова стала шестой в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии

ТАСС, 23 января. Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла шестое место в гонке с общего старта на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Победу одержала француженка Жюлья Симон, она преодолела дистанцию в 12,5 км за 37 минут 5,5 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание - 0,2 секунды; 1 промах), третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (+3,5; 1). Отставание Мироновой составило 29,3 секунды, перед последним рубежом россиянка лидировала в гонке, не допустив промахов, но на четвертой стрельбе не смогла закрыть две мишени.