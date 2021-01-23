{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Биатлонистка Миронова стала шестой в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии

Победу одержала француженка Жюлья Симон
Светлана Миронова EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
Описание
Светлана Миронова
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ТАСС, 23 января. Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла шестое место в гонке с общего старта на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Победу одержала француженка Жюлья Симон, она преодолела дистанцию в 12,5 км за 37 минут 5,5 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание - 0,2 секунды; 1 промах), третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (+3,5; 1). Отставание Мироновой составило 29,3 секунды, перед последним рубежом россиянка лидировала в гонке, не допустив промахов, но на четвертой стрельбе не смогла закрыть две мишени.

Россиянка Евгения Павлова стала 11-й (+1.02,4; 2), Лариса Куклина - 12-й (+1.03,0; 1), Ульяна Кайшева - 22-й (+1.52,9; 3).

В зачете гонок с общего старта лидирует Симон (156), второй идет норвежка Марта Олсбю-Ройселанн (132), третьей - Эберг (129). Миронова является лучшей из россиянок и располагается на 19-м месте (68). Общий зачет Кубка мира возглавляет Олсбю-Ройселанн (625), второй идет ее соотечественница Тириль Экхофф (617), третьей - Эберг (616). Лучшей из россиянок также является Миронова, занимающая 18-ю строчку (276).

Позднее в субботу пройдет мужская эстафета.

Теги
Биатлон
Зимние олимпийские виды спорта
Саночники Павел Репилов и Горбацевич не получили травм после падений на этапе Кубке мира
Павел Репилов в Игльсе стал 17-м, Александр Горбацевич - 25-м
Читать полностью