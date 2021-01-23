Биатлонистка Миронова стала шестой в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии

ТАСС, 23 января. Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла шестое место в гонке с общего старта на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Победу одержала француженка Жюлья Симон, она преодолела дистанцию в 12,5 км за 37 минут 5,5 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание - 0,2 секунды; 1 промах), третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (+3,5; 1). Отставание Мироновой составило 29,3 секунды, перед последним рубежом россиянка лидировала в гонке, не допустив промахов, но на четвертой стрельбе не смогла закрыть две мишени.
This will be a crazy last loop - with the same faces we saw last week in Oberhof fight it out for the win! @hannaaaoberg, Lisa Theresa Hauser and Marketa Davidova lead but Julia Simon is only 10 seconds behind despite 3 penalty loops! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m47Iz6Qd7c— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021
Россиянка Евгения Павлова стала 11-й (+1.02,4; 2), Лариса Куклина - 12-й (+1.03,0; 1), Ульяна Кайшева - 22-й (+1.52,9; 3).
В зачете гонок с общего старта лидирует Симон (156), второй идет норвежка Марта Олсбю-Ройселанн (132), третьей - Эберг (129). Миронова является лучшей из россиянок и располагается на 19-м месте (68). Общий зачет Кубка мира возглавляет Олсбю-Ройселанн (625), второй идет ее соотечественница Тириль Экхофф (617), третьей - Эберг (616). Лучшей из россиянок также является Миронова, занимающая 18-ю строчку (276).
Позднее в субботу пройдет мужская эстафета.