Норвежский лыжник Иверсен выиграл скиатлон на этапе Кубка мира. Большунов - пятый

ТАСС, 23 января. Норвежец Эмиль Иверсен занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти. Спортсмен на дистанции 30 км (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) показал результат 1 час 10 минут 18,4 секунды.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Вторым финишировал Шур Рёте (отставание 0,4 секунды), третьим стал Поль Гольберг (+6,6). Сборная Норвегии по лыжным гонкам впервые выступает на соревнованиях после пропуска двух этапов Кубка мира и многодневки "Тур де Ски" из-за риска заражения коронавирусом.

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший пятым (+20,9). На последней отсечке российский лыжник был одним из претендентов на победу, однако не смог бороться за медали из-за падения незадолго до финиша. Денис Спицов занял 11-е место (+1.05,2), Алексей Червоткин - 13-е (+1.08,8), Евгений Белов - 14-е (+1.13,9), Иван Якимушкин - 17-е (+1.30,6), Андрей Мельниченко - 22-е (+1.50,8), Андрей Ларьков - 28-е (+2.34,3), Артем Мальцев - 35-е (+3.11,6).

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет Большунов, в его активе 1 391 очко. Вторым идет Якимушкин (660), третьим - француз Марис Манифика (588). Мельниченко занимает четвертое место (571), Белов - пятое (562), Мальцев - шестое (525), Спицов - седьмое (509), Червоткин - девятое (384), Илья Семиков - 13-е (302), Глеб Ретивых - 19-е (258), Александр Терентьев - 26-е (184), Илья Порошкин - 48-е (78), Ермил Вокуев - 81-е (16), Ларьков - 107-е (3).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье двумя эстафетами.