Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

ТАСС, 23 января. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU, который завершился в германской Арбере.

Биатлонистка Миронова стала шестой в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии

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В составе российской команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова. Спортсмены на дистанции 4х7,5 км показали результат 1 час 22 минуты 52,8 секунды, пробежав по итогам восьми огневых рубежей один штрафной круг и использовав 15 дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Франции (отставание 40,3 секунды; 0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов), третьими финишировали представители Норвегии (+1.06,7; 2+13).

Ранее в субботу россияне Евгений Идинов и Ольга Мощенкова заняли восьмое место в сингл-миксте.

Следующий этап Кубка IBU пройдет 13-14 февраля в Словакии. С 27 по 31 января в Польше состоится чемпионат Европы по биатлону.