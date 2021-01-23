Российская сборная не будет подавать протест по факту падения Большунова в скиатлоне

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация лыжных гонок России не сможет подать протест на действия норвежского лыжника, которые не позволили Александру Большунову бороться за победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом ТАСС сообщил тренер российского лыжника Юрий Бородавко.

Норвежский лыжник Иверсен выиграл скиатлон на этапе Кубка мира. Большунов - пятый

Большунов в субботу занял в скиатлоне пятое место, пропустив вперед четырех норвежцев. Победу одержал Эмиль Иверсен. Большунов претендовал на призовое место, но незадолго до финиша он столкнулся с еще одним норвежцем Хансом Холунном и упал. Этот момент не попал в телетрансляцию.

"Протест подавать не на что, потому что ни одна камера не зафиксировала этот эпизод", - сказал Бородавко.

Поскольку на повторе разобрать момент нельзя, тренер не стал винить в случившемся Холунна, который в итоге стал шестым. "Думаю, эту тему нужно оставить", - отметил он.

Норвежские лыжники в Лахти возобновили выступление на Кубке мира после полуторамесячного перерыва. Решение пропустить ряд стартов, включая "Тур де Ски", скандинавская команда приняла из-за риска заразиться коронавирусом.