Определен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по санному спорту

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по санному спорту определился с составом команды на чемпионат мира в германском Кёнигсзе, последнюю вакансию занял экипаж двухместных саней - Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.

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"Наши молодые спортсмены Бучнев и Кильсеев заняли сегодня 16-е место на этапе Кубка мира, мы включаем их в состав национальной команды на чемпионат мира. Квота позволяет нам это сделать", - сказал Чудинов.

В состав сборной России на мировое первенство ранее были включены братья Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

Чемпионат мира по санному спорту в 2021 году пройдет в 50-й раз. Первоначально планировалось, что турнир состоится в канадском Уистлере, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли в Кёнигсзе.

Предыдущий чемпионат мира прошел в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года, сборная России выиграла медальный зачет, завоевав пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. По две медали высшего достоинства завоевали тогда Роман Репилов и Катникова, золото и серебро в двойках выиграли Денисьев и Антонов, еще одна серебряная награда досталась Ивановой, бронза - Демченко.

Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января. В последний раз Кёнигcзе принимал мировое первенство в 2016 году, единственную медаль в составе сборной России тогда завоевала Иванова, выигравшая бронзу в женском турнире.