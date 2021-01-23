Польховский: Латыпов готовится к роли финишера эстафеты на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Эдуард Латыпов рассматривается тренерским штабом сборной России по биатлону в качестве основного кандидата на роль финишера в эстафетной гонке на предстоящем чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Сборная России в субботу завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Последний этап бежал Латыпов, который только в январе примерил на себя роль финишера. До этого в сборной им являлся чемпион мира Александр Логинов. На этапе Кубка мира в Оберхофе Латыпов завершал победную для российской команды смешанную эстафету.

"Будет ли он финишером на чемпионате мира? Еще в декабре мы решили, что будем готовить из Эдуарда финишера. Процесс идет, случайности быть не должно, все должно быть подготовлено заранее. Даже по интервью, которое сейчас дает Латыпов, мы понимаем, что он взрослеет, набирается опыта в качестве финишера", - сказал Польховский.

За российскую команду в эстафете также выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Логинов. Главный тренер отметил, что пока рано говорить, что на чемпионате мира команда побежит эстафету именно в таком составе. "Все будет решено с учетом состава, который будет определен для подготовки к чемпионату мира, и с учетом участия в нем", - сказал он.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

В мужской эстафете россияне попали на пьедестал почета впервые с чемпионата мира 2019 года в шведском Эстерсунде. В той гонке тоже было завоевано третье место.