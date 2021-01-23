МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Шрёдер (25-я минута), Маркус Хянникяйнен (48) и Марко Анттила (51), у проигравших отличился Иван Телегин (34).

"Йокерит" прервал трехматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ. Предыдущее поражение армейцы потерпели 14 января, в гостях проиграв ярославскому "Локомотиву".

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА, который ранее обеспечил себе место в плей-офф, продолжает занимать первое место, набрав в 49 матчах 75 очков. "Йокерит" с 55 очками после 45 игр идет пятым.

В следующем матче "Йокерит" 25 января примет омский "Авангард", ЦСКА 27 января в гостях сыграет с московским "Динамо".

Также в субботу московское "Динамо" на своем льду обыграло одноименный клуб из Риги - 5:2. Нападающий Вадим Шипачев стал лучшим ассистентом команды в КХЛ, в его активе 144 результативные передачи. В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана в гостях в овертайме обыграл подольский "Витязь" (5:4), а ярославский "Локомотив" также на выезде оказался сильнее "Сочи" (5:1).