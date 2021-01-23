Польховский объяснил причину штрафного круга у Логинова в эстафете на Кубке мира

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Александр Логинов был вынужден уйти на штрафной круг во время эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце, поскольку потерял концентрацию во время стрельбы на огневом рубеже. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной страны Валерий Польховский.

Российская команда в субботу завоевала в эстафете бронзу. Логинову, который бежал третий этап, на втором огневом рубеже не хватило трех дополнительных патронов, чтобы закрыть все мишени. Он ушел на штрафной круг, лишив команду лидирующей позиции.

"Так бывает, это же биатлон, тем он и интересен. Понятно, что из этой ситуации он сделает определенные выводы. Три выстрела были прекрасными, но после, видимо, он упустил контроль и концентрацию. В итоге совершил ошибки, которые привели к тому, что ему пришлось зайти на штрафной круг", - сказал Польховский.

"Но это командная борьба, так что в любом случае поздравляю ребят и всю Россию с бронзовой медалью. Наконец-то четвертые места мужского состава сборной России закончились и ребята поднялись на пьедестал почета", - добавил он.

В составе российской команды в эстафете также выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. В мужской эстафете россияне попали на пьедестал почета впервые с марта 2019 года. Тогда на чемпионате мира в шведском Эстерсунде они тоже заняли третье место.