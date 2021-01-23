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НХЛ

Клуб НХЛ "Коламбус" обменял Дюбуа в "Виннипег" на Лайне

Также состав "Коламбуса" пополнил Джек Рослович
Патрик Лайне AP Photo/Chris Carlson
Описание
Патрик Лайне
© AP Photo/Chris Carlson

ТАСС, 23 января. Финский нападающий Патрик Лайне перешел из клуба Национальной хоккейной лиги "Виннипег" в "Коламбус" в обмен на канадского форварда Пьера-Люка Дюбуа. Об этом сообщает пресс-служба "Коламбуса".

Также состав "Коламбуса" пополнил американский форвард Джек Рослович. "Виннипег" помимо Дюбуа получил право выбора в третьем раунде на драфте 2022 года.

Лайне выступал за "Виннипег" с 2016 года, он был выбран командой под общим вторым номером на драфте 2016 года, всего в НХЛ он провел 306 игр, в которых набрал 250 (140 голов + 110 результативных передач) очков. Дюбуа был выбран "Коламбусом" на драфте 2016 года под третьим номером, в НХЛ провел 239 матчей и набрал 159 (66+93) очков.

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