Максим Буров стал первым в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Буров занял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.

Спортсмен в финале показал результат 126,24 балла. Второе место занял американец Кристофер Лиллис (116,74), третьим стал швейцарец Ноэ Рот. Еще один представитель России Павел Кротов стал шестым (81,86).

В соревнованиях у женщин первое место заняла американка Винтер Винеки (94,11), второе место у австралийки Лоры Пил (92,72), третье - у канадки Мэрион Тено (90,59), Любовь Никитина стала четвертой (88,12).

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году. Спортсмен выиграл все три старта в лыжной акробатике в текущем сезоне в рамках Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Белоруссии 30 января.