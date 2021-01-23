Курашов: иностранные фристайлисты назвали российские этапы Кубка мира лучшими

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Иностранные участники этапов Кубка мира по лыжной акробатике назвали соревнования в Москве и Ярославле лучшими в мире. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Максим Буров стал первым в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Этапы Кубка мира по лыжной акробатике прошли в Ярославле 16-17 января и 23 января в Москве.

"Иностранные спортсмены оценили наши соревнования как лучшие этапы Кубка мира в мире. Если в Москве многие из них уже бывали, то Ярославль они видели в первый раз, и он им очень понравился. Но российские этапы и так считались лучшими в мире, причем не только по акробатике. Быть может, только американцы в Дир-Вэлли где-то близко к этому, но все равно не как у нас", - сказал Курашов.

Участниками московского этапа Кубка мира стали около 60 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Швейцарии, Японии, Германии и Великобритании.