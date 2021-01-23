Завуров: Макгрегор не заинтересует Нурмагомедова даже при победе над Порье

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор не заинтересует Хабиба Нурмагомедова в возвращении в спорт в случае победы над американцем Дастином Порье в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Такое мнение ТАСС высказал троюродный брат и партнер Нурмагомедова по команде Шамиль Завуров.

"Я думаю, нет, - сказал Завуров. - У него (Хабиба) даже таких мыслей нет. Конечно, Конор может выиграть, он хороший ударник, может поймать соперника. Но может также и проиграть. Они оба проиграли Хабибу, какая разница, кто из них выиграет?"

Бой Макгрегор - Порье состоится в ночь на воскресенье на UFC 257.

Нурмагомедов, по словам президента UFC Дэйны Уайта, отмечал, что Макгрегор и Порье должны заинтересовать его для решения о возвращении в спорт.