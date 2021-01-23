Фристайлист Буров рассказал, что зрители на этапе Кубка мира в Москве добавили волнения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Победитель московского этапа Кубка мира по лыжной акробатике Максим Буров волновался из-за присутствия на трибунах зрителей, но сумел справиться с эмоциями. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Максим Буров стал первым в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

На предыдущем этапе, который прошел в Ярославле, зрители на трибуны не допускались.

"Сегодня волновался, переживал, но все шло по плану, все получалось. Давно не было соревнований со зрителями, и это дало о себе знать, самым сложным для меня сегодня было перебороть волнение, я с этим справился. Всегда пытаюсь сделать все как на тренировках, стабильно, а дальше уже судьи решат, какое кому место присвоить", - отметил Буров.

"Состав участников был сильный, было интересно с ними бороться. Организация тут, как всегда, на высшем уровне, ощущалось, что это наша родная земля, пришло много болельщиков, сердце стучало быстрее. В планах у меня небольшой отдых, буквально пару дней, а потом продолжим готовиться к следующим соревнованиям", - добавил спортсмен.

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году. Спортсмен выиграл все три старта в лыжной акробатике в текущем сезоне в рамках Кубка мира.