"Манчестер Сити" одержал волевую победу в Кубке Англии над командой четвертого дивизиона

ТАСС, 23 января. "Манчестер Сити" обыграл в гостях "Челтенхэм" со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. "Челтенхэм" представляет четвертый по силе дивизион страны.

В составе хозяев гол забил Элфи Мэй (59-я минута). Команде из Манчестера победу принесли голы в концовке Фила Фодена (81), Габриэла Жезуса (85) и Феррана Торреса (90+4).

Матч был прерван перед перерывом из-за фейерверков около стадиона.

"Манчестер Сити" в следующем раунде встретится с "Суонси", который выступает во втором по силе дивизионе Англии.

Ранее в субботу "Саутгемптон" дома обыграл действующего обладателя трофея "Арсенал" (1:0).