Четверо россиян попали в топ-32 возможных выборов на драфте 2021 года по версии сайта НХЛ

ТАСС, 24 января.. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список из 32 лучших игроков, которые могут быть выбраны на драфте в 2021 году. Он представлен на официальном сайте НХЛ.

В список попали четверо россиян. На 13-м месте расположился защитник Даниил Чайка (ЦСКА, Континентальная хоккейная лига - КХЛ), на 15-м - форвард Никита Чибриков (СКА, КХЛ), на 27-м - нападающий Александр Кисаков ("Динамо", Москва, Молодежная хоккейная лига), на 32-м - защитник Даниил Соболев ("Виндзор", Хоккейная лига Онтарио - OHL).

Топ-32 возглавил канадский защитник Оуэн Пауэр ("Мичиган", Национальная ассоциация студенческого спорта), второе место занял шведский защитник Симон Эдвинссон ("Фрелунда", Швеция), третье - канадский игрок обороны Брендт Кларк ("Бэрри", OHL).

Проведение драфта запланировано на 23-24 июля.