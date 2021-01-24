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НХЛ

Четверо россиян попали в топ-32 возможных выборов на драфте 2021 года по версии сайта НХЛ

Список возглавил канадский защитник Оуэн Пауэр

ТАСС, 24 января.. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список из 32 лучших игроков, которые могут быть выбраны на драфте в 2021 году. Он представлен на официальном сайте НХЛ.

В список попали четверо россиян. На 13-м месте расположился защитник Даниил Чайка (ЦСКА, Континентальная хоккейная лига - КХЛ), на 15-м - форвард Никита Чибриков (СКА, КХЛ), на 27-м - нападающий Александр Кисаков ("Динамо", Москва, Молодежная хоккейная лига), на 32-м - защитник Даниил Соболев ("Виндзор", Хоккейная лига Онтарио - OHL).

Топ-32 возглавил канадский защитник Оуэн Пауэр ("Мичиган", Национальная ассоциация студенческого спорта), второе место занял шведский защитник Симон Эдвинссон ("Фрелунда", Швеция), третье - канадский игрок обороны Брендт Кларк ("Бэрри", OHL).

Проведение драфта запланировано на 23-24 июля.

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