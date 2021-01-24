Главный тренер "Монако" оценил шансы Головина на выход в старте в ближайшей игре

ТАСС, 24 января. Возглавляющий футбольный клуб "Монако" хорват Нико Ковач очень доволен игрой полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции против "Марселя" и раздумывает над возможностью выпустить россиянина в стартовом составе в ближайшей игре. Комментарий Ковача приводит пресс-служба "Монако".

В воскресенье "Монако" дома одержал волевую победу над "Марселем" - 3:1. Монегаски уступали после первого тайма, в перерыве на поле появился Головин, который во втором тайме сделал две голевые передачи подачами с угловых.

"Головин постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут, - заявил Ковач. - Очевидно, я очень доволен его игрой. Мы постепенно готовим возвращение Александра, он должен делать это медленно. Но для него это может быть хорошей возможностью [выйти в стартовом составе в следующем матче]. Cегодня вечером он сказал в раздевалке, что чувствовал себя хорошо".

В турнирной таблице "Монако" занимает четвертое место, набрав 39 очков, "Марсель" с 32 очками идет шестым. "Монако" в следующем туре 31 января в гостях сыграет с "Нантом", "Марсель" 30 января примет "Ренн".