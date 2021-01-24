СМИ: Миочич и Нганну встретятся в бою за титул в тяжелом весе на турнире UFC в марте

ТАСС, 24 января. Американец Стипе Миочич проведет защиту титула против француза Франсиса Нганну в поединке тяжелой весовой категории (свыше 93 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 260, который пройдет 27 марта. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Ариэль Хелвани в своем Twitter.

По информации источника, на этом же турнире в бою за титул в полулегком весе встретятся действующий чемпион австралиец Александр Волкановски и американец Брайан Ортега. Также на турнире может пройти поединок в полулегком весе Тайрон Вудли (США) - Висенте Люке (Бразилия), однако этот бой еще не подтвержден.

Миочич и Нганну встречались в январе 2018 года, судейским решением победил американец.

В активе 38-летнего Миочича 20 побед и три поражения. В августе прошлого года он провел успешную защиту титула, победив соотечественника Даниэля Кормье. На счету 34-летнего Нганну 15 побед и три поражения.