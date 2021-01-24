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ММА

Россиянин Царукян победил Фреволу на турнире UFC

Царукян будет лишен 20% гонорара из-за превышения лимита весовой категории

ТАСС, 24 января. Российский боец Арман Царукян одержал победу над американцем Мэттом Фреволой единогласным решением судей в поединке в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Соревнования прошли на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в присутствии зрителей впервые с марта 2020 года.

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Царукян будет лишен 20% гонорара из-за превышения лимита весовой категории.

Изначально россиянин должен был драться против немца Насрата Хакпараста, однако Хакпараст не принял участия во взвешивании. Соперником Фреволы должен был стать марокканец Оттман Азайтар, который тоже снялся с поединка.

Всего на счету 24-летнего россиянина 16 побед и два поражения.

Ранее в воскресенье россиянин Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Ником Ленцем раздельным решением судей в поединке в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг).

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