Игрок "Голден Стэйт" Стефен Карри вышел на второе место по числу трехочковых в истории НБА

ТАСС, 24 января. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри вышел на второе место по числу реализованных трехочковых бросков в истории лиги.

Карри реализовал четыре трехочковых броска из семи в гостевой игре против "Юты". В настоящий момент в матче идет третья четверть.

Защитник набирал три очка бросками из-за дуги 2 561 раз и обогнал Реджи Миллера (2 560 точных бросков). Лидирует Рэй Аллен (2 973).

Карри был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2009 года под седьмым номером. Является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), шестикратным участником Матча всех звезд (2014-2019).