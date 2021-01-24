Шлеменко: чемпионская карьера Макгрегора завершена после нокаута от Порье

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Чемпионская карьера ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора подошла к концу после поражения от американца Дастина Порье. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

В воскресенье Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

"Чемпионская карьера Макгрегора точно завершена, - сказал Шлеменко. - Он будет и дальше драться, давать громкие бои. Но уже не за титулы. Порье удивил многих, он отбил переднюю ногу Конору и по факту не дал ему сделать ничего лишнего".