Порье назвал себя чемпионом UFC после победы над Макгрегором

ТАСС, 24 января. Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье считает, что его победа над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257 должна сделать его чемпионом в легком весе, если действующий обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру. Об этом Порье заявил после боя.

Бой Порье - Макгрегор прошел в воскресенье в Абу-Даби, американец победил техническим нокаутом во втором раунде. Действующим обладателем чемпионского пояса в легком весе является Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре.

"Я здесь, чтобы побеждать, мне кажется, это титульный бой, - сказал Порье. - Если Хабиб не вернется, то я и Конор - два лучших парня. Думаю, я чемпион".

"Знаю, что Макс Холлоуэй думает, что у него лучший бокс, но я одержал две победы над ним. Ничего, кроме уважения к нему, я его большой поклонник, но я победил его дважды и чувствовал, что неплохо боксирую с Конором", - добавил Порье.

В активе 32-летнего Порье 27 побед и шесть поражений.