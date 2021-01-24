В FIS остались довольны подготовкой трассы для проведения этапа Кубка мира в Москве

ТАСС, 24 января. Директор соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди остался доволен подготовкой трассы для проведения этапа Кубка мира в Москве. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

Максим Буров в четвертый раз подряд победил на этапе КМ по фристайлу

Домашний успех. Максим Буров в четвертый раз подряд победил на этапе КМ по фристайлу

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика" прошел в Москве на Воробьевых горах 23 января.

"Это мой первый приезд на соревнования в Москву, и мне все очень понравилось, - сказал Ринальди. - Здесь все топовые атлеты, очень впечатлен организацией. Я сам родом из Швейцарии, поэтому могу сказать, что погодные условия, безусловно, отличаются. Возможно, мне непривычно не видеть гор, как дома, но для спортивной составляющей ничего не меняется, принимающая сторона постаралась на славу, трасса готова на 100%, я очень доволен".

Участие в этапе в Москве приняли более 70 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Швейцарии, Японии, Германии и Великобритании. Победителем этапа стал россиянин Максим Буров.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Белоруссии 30 января.