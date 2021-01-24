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Зимние олимпийские виды спорта

В FIS остались довольны подготовкой трассы для проведения этапа Кубка мира в Москве

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика" прошел на Воробьевых горах 23 января

ТАСС, 24 января. Директор соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди остался доволен подготовкой трассы для проведения этапа Кубка мира в Москве. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

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Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика" прошел в Москве на Воробьевых горах 23 января.

"Это мой первый приезд на соревнования в Москву, и мне все очень понравилось, - сказал Ринальди. - Здесь все топовые атлеты, очень впечатлен организацией. Я сам родом из Швейцарии, поэтому могу сказать, что погодные условия, безусловно, отличаются. Возможно, мне непривычно не видеть гор, как дома, но для спортивной составляющей ничего не меняется, принимающая сторона постаралась на славу, трасса готова на 100%, я очень доволен".

Участие в этапе в Москве приняли более 70 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Швейцарии, Японии, Германии и Великобритании. Победителем этапа стал россиянин Максим Буров.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Белоруссии 30 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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