Президент UFC: поединок между Порье и Чендлером может стать титульным

ТАСС, 24 января. Поединок между американцами Дастином Порье и Майклом Чендлером может стать титульным, если обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов примет решение не возобновлять карьеру. Об этом на пресс-конференции после турнира UFC 257 сообщил президент организации Дэйна Уайт.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, позднее он допустил возможность возвращения в бои.

"Если Хабиб не вернется, то поединок Порье - Чендлер за титул в легком весе кажется разумным", - сказал Уайт.

В воскресенье в главном бою турнира UFC 257 Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Чендлер на этом же турнире нокаутировал новозеландца Дэна Хукера в первом раунде.

Порье 32 года, на его счету 27 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. Чендлеру 34 года, он выиграл 22 боя и пять раз проиграл.