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Чендлер призвал Нурмагомедова не смотреть свысока на бойцов в UFC

В воскресенье американец победил новозеландца Дэна Хукера нокаутом в первом раунде, после чего бросил вызов Нурмагомедову

ТАСС, 24 января. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен ставить себя на уровень выше других бойцов организации. Такое мнение на пресс-конференции высказал американский боец Майкл Чендлер.

Ранее в разговоре с президентом UFC Дэйном Уайтом Нурмагомедов заявил, что находится уровнем выше американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора, поэтому ему неинтересны поединки с ними.

"Не веди себя так, будто ты на уровень выше нас, - сказал Чендлер, обращаясь к Нурмагомедову. - Обещаю, что "похороню" этого человека. Но он чемпион не зря. Он заслуживает того, чтобы уехать за закат".

В воскресенье Чендлер победил новозеландца Дэна Хукера нокаутом в первом раунде, после чего бросил вызов Нурмагомедову. Позднее Уайт заявил, что Чендлер и Порье являются претендентами на титульный поединок в легком весе в том случае, если Нурмагомедов не возобновит карьеру.

Чендлеру 34 года, он выиграл 22 боя и пять раз проиграл. 32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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