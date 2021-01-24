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ММА

Макгрегор ответил на комментарий Нурмагомедова о поражении от Порье

Россиянин ранее заявил, что Макгрегор проиграл Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнеров
Конор Макгрегор Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Конор Макгрегор
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор призвал обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с уважением относиться к спортсменам промоушена. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257, который прошел в воскресенье в Абу-Даби. По окончании поединка Нурмагомедов на своей странице в Twitter написал, что Макгрегор проиграл Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнеров.

"Моя команда со мной с первого дня, я ничего не менял, - сказал Макгрегор. - Относись к спортсменам с уважением, это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается".

В активе 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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