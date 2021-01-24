Немков: поражение Макгрегора поставило точку в разговорах о возобновлении карьеры Хабиба

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Поражение ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора от американца Дастина Порье завершило разговоры о возвращении в спорт россиянина Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Bellator Вадим Немков.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257, который прошел в воскресенье в Абу-Даби.

"Порье разработал правильную тактику под Макгрегора, отбил переднюю ногу, обездвижил, попал навстречу и добил, - сказал Немков. - Он хорошо прочувствовал этот момент. Макгрегор же ничего нового не придумал, использовал ту же тактику. Он бил все также жестко, просто Порье переиграл его по тактике".

"Этот бой не только завершил разговоры о реванше Конора и Хабиба, но и о возобновлении карьеры Хабиба", - добавил собеседник агентства.