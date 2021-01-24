Эксперт: UFC сделает третий бой между Макгрегором и Порье

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) организует третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Такое мнение ТАСС высказал спарринг-партнер Порье Александр Шаблий.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257, который прошел в воскресенье в Абу-Даби. Впервые соперники встретились в 2014 году.

"Дастин делал все то, что заготавливал, - сказал Шаблий. - Мне не показалось, что Конор был на старом багаже, он был в хорошей физической форме и готовился специально под левшу. Думаю, что UFC сделает трилогию Макгрегор - Порье. Этот бой будет для всех интересен, но Конору сейчас нужно перезагрузиться".