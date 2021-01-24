Иван Ургант будет ведущим на Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Иван Ургант выступит в роли ведущего на Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который пройдет 14 февраля в Москве на "ВТБ-Арене". Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Ургант является постоянным ведущим Матча звезд, который состоится в пятый раз.

"Иван традиционно является ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ, он стал одним из наших символов, - сказал Кущенко. - Очень рад, что он с радостью работает на нашем мероприятии, и в этот раз мы договорились без проблем".

"Еще один положительный и приятный момент - заполняемость увеличена до 50% от вместимости зала, еще больше людей смогут увидеть баскетбольное шоу высокого уровня. Конечно, все санитарные меры будут строго соблюдаться", - добавил Кущенко.

В Матче звезд сыграют команды "Звезды России" и "Звезды мира".