Женская сборная России по лыжным гонкам стала четвертой в эстафете на этапе Кубка мира

ТАСС, 24 января. Женская сборная России заняла четвертое место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти.

Победу одержала сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию 4х7,5 км за 49 минут 34,4 секунды. Второе место заняли представительницы Швеции (отставание - 42,9 секунды), третьей стала команда Финляндии (+59,5). В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Мария Истомина, они уступили победительницам 1 минуту 30,7 секунды.

Вторая сборная России в составе Натальи Меркуловой, Лилии Васильевой, Екатерины Смирновой и Алии Иксановой стала восьмой (+4.01,9).

Этап Кубка мира в Лахти завершится 24 января мужской эстафетой.