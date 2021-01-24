Камил Гаджиев считает, что Макгрегор давно потерял интерес к боям в UFC

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор давно потерял интерес к участию в поединках. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257, который прошел в воскресенье в Абу-Даби.

"Довольно интересный бой получился, - сказал Гаджиев. - Порье не стал искать счастья в борьбе, а принял бой в стойке, хотя в первом раунде могло показаться, что он уступает в этом компоненте. Но Порье все вернул с лихвой во втором раунде. Вообще, спортсмен, который делает длительный перерыв, редко возвращается к былым кондициям".

"Для Конора выступление в клетке уже давно не приоритет, он заставляет себя готовиться, выступать", - добавил собеседник агентства.