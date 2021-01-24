{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Саночница Катникова стала четвертой на этапе Кубка мира в Австрии

Победу одержала немка Натали Гайзенбергер
Екатерина Катникова EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Екатерина Катникова
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 24 января. Российская саночница Екатерина Катникова заняла четвертое место на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Игльсе.

Победу одержала немка Натали Гайзенбергер, результат которой по сумме двух заездов составил 1 минута 19,728 секунды. Второй стала ее соотечественница Юлия Таубитц (отставание - 0,028 секунды), третье место заняла американка Саммер Бричер (+0,286). Отставание россиянки составило 0,384 секунды.

Россиянка Виктория Демченко стала девятой (+0,625), Татьяна Иванова - десятой (+0,626), Екатерина Батурина - 22-й (+1,105).

В общем зачете Кубка мира лидирует Гайзенбергер (880 очков), на втором месте идет Таубиц (791), на третьем - австрийка Маделайн Эгле (571). Лучшей из россиянок является Татьяна Иванова, занимающая пятую строчку (524).

Этап в Игльсе завершится 24 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Тренер лыжника Большунова уверен, что финн нарушил правила на финише эстафеты
Сборная России была дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира из-за неспортивного поведения Большунова
Читать полностью