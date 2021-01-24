Саночница Катникова стала четвертой на этапе Кубка мира в Австрии

ТАСС, 24 января. Российская саночница Екатерина Катникова заняла четвертое место на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Игльсе.

Победу одержала немка Натали Гайзенбергер, результат которой по сумме двух заездов составил 1 минута 19,728 секунды. Второй стала ее соотечественница Юлия Таубитц (отставание - 0,028 секунды), третье место заняла американка Саммер Бричер (+0,286). Отставание россиянки составило 0,384 секунды.

Россиянка Виктория Демченко стала девятой (+0,625), Татьяна Иванова - десятой (+0,626), Екатерина Батурина - 22-й (+1,105).

В общем зачете Кубка мира лидирует Гайзенбергер (880 очков), на втором месте идет Таубиц (791), на третьем - австрийка Маделайн Эгле (571). Лучшей из россиянок является Татьяна Иванова, занимающая пятую строчку (524).

Этап в Игльсе завершится 24 января.